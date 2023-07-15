Анчелотти: между «Реалом» и «Барселоной» нет товарищеских матчей и никогда не будет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об отношении к игре с «Барселоной» в рамках турне команд по США. Встреча состоится в Арлингтоне, штат Техас, 29 июля.
«Неважно, где будет проходить «эль класико» с «Барселоной», такие матчи не бывают товарищескими. Это всегда особенная игра. Мы наблюдали это в прошлом году при фантастической атмосфере, и я уверен, что увидим и в этом году. Между «Реалом» и «Барселоной» нет товарищеских матчей и никогда не будет», — приводит ESPN слова Анчелотти.
В рамках турне «Реал» сыграет с «Миланом» 23 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, от которого у Анчелотти остались плохие воспоминания из-за поражения сборной Италии в финале ЧМ-1994. Тогда он работал помощником главного тренера Арриго Сакки.
«Футболу в США приходится конкурировать с очень популярными видами спорта. Подписание Месси в «Интер Майами» может помочь репутации футбола. У меня плохие воспоминания о стадионе «Роуз Боул», потому что я проиграл там финал чемпионата мира 1994 года против Бразилии. Но я уверен, что будет хорошая атмосфера», — сказал главный тренер «Реала».
В рамках турне по США «Реал» также сыграет с «Манчестер Юнайтед» 26 июля и «Ювентусом» 2 августа.
Болельщик поцеловал Лионеля Месси:
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