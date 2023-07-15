Анчелотти: возможно, «Реал» будет играть по другой системе в этом году

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что планирует опробовать новую систему игры во время турне мадридцев по США. В ходе турне команда встретится с «Миланом» 23 июля, «Манчестер Юнайтед» 26 июля, «Барселоной» 29 июля и «Ювентусом» 2 августа.

«Когда я начинал тренировать, у меня была чёткая идея, и я не адаптировался к футболистам, которые у меня были. У меня был опыт в «Парме», где Баджо хотел играть в качестве плеймейкера, а я не стал менять систему. Он ушел в другую команду. А я ошибся. В «Ювентусе» с Зиданом я начал понимать, что лучше подстраиваться под игроков. Футболисты должны чувствовать себя комфортно. Я адаптировался и до сих пор адаптируюсь.

В этом году мы, возможно, будем играть по другой системе. Система, по которой мы играли, оказалась очень успешной, но мы можем попробовать новый стиль. Собираемся сделать это во время тура. Это хорошее время, чтобы попробовать», — приводит ESPN слова Анчелотти.

Анчелотти, как правило, предпочитал в «Реале» использовать схему 4-3-3, но были предположения, что подписание Джуда Беллингема может привести команду к схеме с ромбовидной полузащитой.

«Беллингем отличается от других наших полузащитников. Мы очень рады, что он с нами. Он поднимает уровень «Реала». Он много работает, у него всё хорошо, и он сыграет в туре», — добавил Анчелотти.