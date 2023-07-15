Боков: в 2022 году «Зенит» обыграл «красно-белых» достаточно легко, но ЦСКА — не «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» Максим Боков поделился прогнозом на предстоящий матч в рамках Суперкубка России, в котором ЦСКА сыграет против петербургского клуба.

«Никто не сможет ответить, кто будет фаворитом в Суперкубке. Этот трофей разыгрывается в одном матче, поэтому здесь в равных условиях и «Зенит», и ЦСКА. Будет бескомпромиссная борьба. Петербуржцы захотят взять реванш у «армейцев», потому что последнюю игру они им проиграли. А ЦСКА хочет снова взять трофей.

Да, в том году «Зенит» обыграл «красно-белых» в Суперкубке достаточно легко. Но ЦСКА — не «Спартак». У «армейцев» есть своя мотивация и они всегда играют на победу. Однозначно сказать могу, что 15 июля борьба будет бескомпромиссной и интересной.

Не могу сказать, что «Зенит» психологически лучше готов к Суперкубку на фоне того, что они приобрели Фернандеса, сделали другие покупки, а у ЦСКА пока только трансферы на выход. Команды находятся в равных условиях. Тем более это первая игра сезона, оба клуба должны подойти к этой встрече в оптимальном состоянии и начать сезон с победы. Я буду поддерживать в этом Суперкубке ЦСКА — это мой родной дом», — приводит слова Бокова Metaratings.