Боков: в 2022 году «Зенит» обыграл «красно-белых» достаточно легко, но ЦСКА — не «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» Максим Боков поделился прогнозом на предстоящий матч в рамках Суперкубка России, в котором ЦСКА сыграет против петербургского клуба.
«Никто не сможет ответить, кто будет фаворитом в Суперкубке. Этот трофей разыгрывается в одном матче, поэтому здесь в равных условиях и «Зенит», и ЦСКА. Будет бескомпромиссная борьба. Петербуржцы захотят взять реванш у «армейцев», потому что последнюю игру они им проиграли. А ЦСКА хочет снова взять трофей.
Да, в том году «Зенит» обыграл «красно-белых» в Суперкубке достаточно легко. Но ЦСКА — не «Спартак». У «армейцев» есть своя мотивация и они всегда играют на победу. Однозначно сказать могу, что 15 июля борьба будет бескомпромиссной и интересной.
Не могу сказать, что «Зенит» психологически лучше готов к Суперкубку на фоне того, что они приобрели Фернандеса, сделали другие покупки, а у ЦСКА пока только трансферы на выход. Команды находятся в равных условиях. Тем более это первая игра сезона, оба клуба должны подойти к этой встрече в оптимальном состоянии и начать сезон с победы. Я буду поддерживать в этом Суперкубке ЦСКА — это мой родной дом», — приводит слова Бокова Metaratings.
- 15 июля 2023
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40
-
05:17
-
05:13
-
05:00
-
04:55
-
04:41
-
04:40
-
04:33
-
04:24
-
04:11
-
04:06
-
03:52
-
03:49
-
03:35
-
03:18
-
03:18
-
03:05
-
02:47
-
02:46
-
02:30
-
02:22
-
02:06
-
02:01
-
01:44
-
01:44
-
01:23
-
01:22