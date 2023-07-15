Бышовец: в игре за Суперкубок России шансы на победу у «Зенита» несколько выше, чем у ЦСКА

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится сегодня, 15 июля. Начало матча — в 17:00 мск.

«Трудно ошибиться, предположив, что матч будет напряжённым и интересным. Сейчас у нас больше информации о «Зените», чем о ЦСКА. Подготовка армейцев велась целенаправленно к матчу с питерцами, но сложно сказать, в каком состоянии красно‑синие.

Что касается «Зенита», то мы увидели его участие в Кубке PARI Премьер и матчи с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». В первой игре сине‑бело‑голубые оставили хорошие впечатления, а во второй по количеству созданных голевых моментов преуспел турецкий коллектив.

Тем не менее в игре за Суперкубок России шансы на победу у «Зенита» несколько выше. Думаю, матчи минувшего турнира были максимально приближены к официальным. Возможно, это скажется», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».