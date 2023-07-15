«Фламенго» хочет включить бонусы в сделку по Клаудиньо, чтобы договориться с «Зенитом»

«Фламенго» продолжает интересоваться полузащитником «Зенита» Клаудиньо. Бразильский клуб, получивший сигнал, что футболист не будет продан за € 15 млн, готов увеличить предложение и добавить в него бонусы. Об этом сообщает Planeta de Flamengo со ссылкой на журналистку Раису Симплицио.

Не сообщается, за что конкретно будут полагаться бонусы «Зениту». Вероятно, подразумеваются традиционные выплаты за количество матчей, результативных действий и выигранных трофеев.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его контракт с командой истекает летом 2027-го. Вместе с российским клубом полузащитник выиграл три трофея. Сегодня, 15 июля, бразилец сможет увеличить их число до четырёх, если выиграет с командой Суперкубок России. Соперником «Зенита» станет ЦСКА.