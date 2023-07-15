Экс-игрок «Химок» Антич: РПЛ — сильный чемпионат с превосходными условиями и стадионами

Бывший защитник «Химок» Никола Антич вспомнил период выступления за подмосковную команду.

«Отдыхал с семьёй в Златиборе, когда получил звонок от спортивного директора «Химок». План состоял в том, чтобы стабилизировать ситуацию в команде, выиграть борьбу за выживание, а затем постараться зацепиться за верхнюю половину таблицы, имеется в виду первая восьмёрка.

Однако из-за различных обстоятельств нам не удалось достичь этой цели и мы вылетели. Команда не была сбалансированной, многие смотрели на личные цели, а не командные. Я отыграл в команде всего полгода. С одной стороны, мне жаль, что так получилось, ведь это был ошибочный переход, но с другой стороны, мне удалось поиграть в таком сильном чемпионате. В РПЛ превосходные условия и феноменальные стадионы», — приводит слова Антича Informer.