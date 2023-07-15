Экс-игрок «Химок» Антич: Россия – мировая держава, они ни в ком и ни в чём не нуждаются

Бывший защитник «Химок» Никола Антич высказался о России.

«Россия — мировая держава, они ни в ком и ни в чём не нуждаются. Даже нынешняя политическая ситуация их не беспокоит, почти никто не говорит о ситуации в Украине, так что, я даже не почувствовал её, находясь в России», — приводит слова Антича Informer.

29-летний Антич подписал контракт с «Химками» в феврале 2023 года, но вылетел с командой в Мелбет Первую Лигу. Всего за подмосковную команду Антич в 11 матчах заработал жёлтую карточку. В конце прошлого сезона Антич покинул «Химки» и подписал контракт с сербским «Партизаном» на три сезона. «Химки» — второй клуб Антича за пределами Сербии. Ранее он также выступал за солигорский «Шахтёр» из Беларуси.