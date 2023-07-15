Наумов: «Зенит» посильнее ЦСКА, но Федотов способен на сюрпризы

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своими прогнозами на предстоящий матч Суперкубка, где встретятся ЦСКА и «Зенит».

«Фаворит этой встречи — «Зенит». Хотя турнир с его участием показал, что команда к сезону ещё не совсем готова. И тем не менее моё мнение — петербуржцы выглядят фаворитами матча.

Думаю, что предстоящая игра вряд ли будет богата на голы. Обычно в таких встречах много мячей не бывает. Полагаю, что «Зенит» выиграет. При этом я не скажу, что ЦСКА сейчас плох. Нет. Но «Зенит» практически всегда, за редким исключением, очень удачно играет матчи с ЦСКА. К тому же армейцы расстались с Мединой. Так что, думаю, петербуржцы имеют преимущество. У них и более стабильный состав, и бразильцы сейчас подтянутся и будут в порядке. Посильнее «Зенит» выглядит.

Хотя Федотов способен на сюрпризы. Он тренер думающий, умный. От него можно всякого ожидать. Я же думаю, что счёт в этом матче будет 2:1 или 1:0 в пользу «Зенита», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».