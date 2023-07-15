Валерий Есипов: Саша Мостовой для меня эталон по футбольным меркам
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Экс-полузащитник сборной России Валерий Есипов перечислил футболистов из «Спартака» 1990-х годов, которых считает выдающимися. Также Валерий особо выделил уровень игры полузащитника Александра Мостового.
«Кто в «Спартаке» 90-х для меня был самым выдающимся игроком? Можно выделить весь «Спартак», но если отдельно — Никифоров, Цымбаларь, Карпин и Ледяхов. Середина поля была сумасшедшая, мяч забрать просто невозможно.
Мостового в «Спартаке» я не застал, но мы пересекались в сборной. Саша для меня эталон по футбольным меркам», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».
Мостовой в «Спартаке» играл с 1987 по 1991 год, проводя начальный этап своей карьеры. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом СССР (1987, 1989).
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