Валерий Есипов: больше всего симпатий отдаю Андрею Мостовому

Бывший футболист волгоградского «Ротора» Валерий Есипов выделил российского игрока, который ему нравится больше остальных. Он назвал нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«Кто из нынешних российских игроков нравится больше всего? Очень нравился «Спартак», который играл без легионеров, и «Ростов». Думаю, ростовчане в ближайшее время станут одними из лидеров чемпионата. Лично могу выделить Андрея Мостового, он мобильный, универсальный, с хорошим обыгрышем. Больше всего симпатий отдаю ему», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-лиги Мостовой провёл 29 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России.