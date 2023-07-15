Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Есипов: больше всего симпатий отдаю Андрею Мостовому

Валерий Есипов: больше всего симпатий отдаю Андрею Мостовому
Комментарии

Бывший футболист волгоградского «Ротора» Валерий Есипов выделил российского игрока, который ему нравится больше остальных. Он назвал нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

«Кто из нынешних российских игроков нравится больше всего? Очень нравился «Спартак», который играл без легионеров, и «Ростов». Думаю, ростовчане в ближайшее время станут одними из лидеров чемпионата. Лично могу выделить Андрея Мостового, он мобильный, универсальный, с хорошим обыгрышем. Больше всего симпатий отдаю ему», — приводит слова Есипова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-лиги Мостовой провёл 29 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Семак особенно отметил трёх талантов «Зенита». У кого есть шанс попасть в основу?
Семак особенно отметил трёх талантов «Зенита». У кого есть шанс попасть в основу?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023