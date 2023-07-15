Воспитанник «Зенита» находится на просмотре в «Пари НН»

Воспитанник «Зенита» российский вратарь Иван Кукушкин находится в расположении «Пари НН» на просмотре. 20-летний голкипер вчера, 14 июля, принял участие во втором тайме товарищеского матча с «Динамо» (0:1), не пропустив ни единого мяча.
Фото: ФК «Пари НН»
Примечательно, что на поле Кукушкин вышел в футболке Никиты Гойло — ещё одного воспитанника «Зенита», ранее выступавшего за «Пари НН». Гойло в межсезонье вернулся в родную команду.
Кукушкин с февраля 2021 года выступал за «Уфу», а в прошлом сезоне был основным вратарём команды в первой части сезона. Затем голкипер стал сменщиком Хазбулата Хамхоева, а после вылета во Вторую лигу расторг соглашение с «Уфой» и стал свободным агентом. Кукушкин переходил в «Уфу» из «Зенита», воспитанником которого является.
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