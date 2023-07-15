Представлены обладатели «Золотого мяча», если бы Месси и Роналду не существовало

Официальный аккаунт «Золотого мяча» в «Твиттере» представил имена футболистов, которые выиграли бы награду лучшему игроку года, если бы нападающих «Интер Майами» и «Аль-Насра» Лионеля Месси и Криштиану Роналду никогда не существовало.

Фото: «Твиттер» Ballon d'Or

Отметим, что Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021). Роналду признавался лучшим футболистом года пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

По мнению официального аккаунта «Золотого мяча», за время доминирования Месси и Роналду награду по два раза могли получить полузащитники Хави и Андрес Иньеста, а также нападающий Неймар («ПСЖ»), по разу трофей бы выиграли Фернандо Торрес, Франк Рибери, Мануэль Нойер («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Роберт Левандовски («Барселона»). Примечательно, что Нойер мог бы стать первым вратарём в истории после Льва Яшина, получившим «Золотой мяч».

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