В РФС сообщили, что матч сборных России и Бразилии может пройти в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ходе переговоров с бразильскими коллегами о возможности проведения товарищеского матча сборных России и Бразилии, отметив, что данная встреча может пройти уже в 2024 году.

«Матч с Бразилией? Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии. Думаю, при определённых обстоятельствах матч будет проведён. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств, и не только временных», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных матчах. В РФС сообщали о планах проведения товарищеской встречи со сборной Катара в сентябре этого года.