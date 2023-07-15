В РФС сообщили, что матч сборных России и Бразилии может пройти в 2024 году
Поделиться
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ходе переговоров с бразильскими коллегами о возможности проведения товарищеского матча сборных России и Бразилии, отметив, что данная встреча может пройти уже в 2024 году.
«Матч с Бразилией? Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии. Думаю, при определённых обстоятельствах матч будет проведён. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств, и не только временных», — приводит слова Митрофанова Sport24.
Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных матчах. В РФС сообщали о планах проведения товарищеской встречи со сборной Катара в сентябре этого года.
Комментарии
- 15 июля 2023
-
11:21
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
10:26
-
10:26
-
10:12
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
Партнерский контент