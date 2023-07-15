В защитнике «Динамо» Сазонове заинтересованы три клуба итальянской Серии A
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов привлёк к себе интерес нескольких итальянских клубов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в центральном защитнике, проявившем себя на прошедшем чемпионате Европы среди игроков до 21 года в составе сборной Грузии, заинтересованы «Фрозиноне» и «Сассуоло». Также определённый интерес к Сазонову есть со стороны «Удинезе».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что некоторый интерес к Сазонову проявляет турецкий «Галатасарай».
21-летний Сазонов — воспитанник «Зенита». В «Динамо» грузинский футболист перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в € 3 млн.
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