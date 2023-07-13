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«Галатасарай» интересуется защитником «Динамо» Сазоновым

«Галатасарай» интересуется защитником «Динамо» Сазоновым
Саба Сазонов
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов входит в список интересов «Галатасарая». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Турецкий клуб пока не контактировал с «Динамо», но общался с окружением игрока», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, у 21-летнего Сабы Сазонова на счету 24 матча за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 и один забитый гол.

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов вошёл в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодёжного чемпионата Европы 2023 года.

Сазонов сыграл во всех матчах группового этапа турнира, а также в четвертьфинале. Грузинский защитник провёл все игры без замен. Сборная Грузии вылетела с молодёжного Евро, проиграв Израилю в серии пенальти.

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