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35 фанатов были задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань за хулиганство

35 фанатов были задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань за хулиганство
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35 футбольных фанатов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по пути на матч Суперкубка России в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Фото: Телеграм-канал Baza

По информации источника, все 35 человек были доставлены в отдел полиции, где на 28 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях. Против некоторых из фанатов возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство». Причиной задержания молодых людей стали жалобы пассажиров электрички, следовавшей из Нижнего Новгорода в Казань. По предварительным данным, большинство из задержанных — болельщики ЦСКА.

Матч за Суперкубок в Казани пройдёт уже сегодня, 15 июля. За первый трофей нового сезона сыграют санкт-петербургский «Зенит» и ЦСКА.

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