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В Минспорта Татарстана сообщили, что Казань готова принять матч сборной России в сентябре

В Минспорта Татарстана сообщили, что Казань готова принять матч сборной России в сентябре
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань готова принять товарищеский матч сборной России в сентябре этого года, если регион получит такое предложение. Министр отметил, что он поймёт РФС, если они решат иначе.

«Мы готовы принять, конечно. У нас большой опыт проведения матчей: вчера, например, состоялась игра женской сборной, сегодня — Суперкубок. Конечно, мы с радостью примем и другие матчи. У нас прекрасный объект, и мы никогда не подводили. Но другой вопрос, что страна у нас большая, и я понимаю РФС, что отдавать всё Казани, наверное, не очень красиво», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность провести один из матчей сборной России в сентябре на территории страны.

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