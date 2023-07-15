Андрей Лунёв отказался рассматривать вариант с переходом в «Балтику»

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв отказался переходить в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, калининградцы были заинтересованы в приглашении вратаря, однако тот не стал рассматривать такой вариант, даже не начав переговоры с «Балтикой».

Напомним, Лунёв находится в статусе свободного агента после завершения двухлетнего контракта с леверкузенским «Байером». Российский вратарь за два года в составе немецкого клуба сыграл лишь три матча.

Ранее агент Лунёва сообщал, что приоритетным вариантом продолжения карьеры голкипера является игра за европейские клубы. 31-летний Лунёв — трёхкратный чемпион России в составе «Зенита». Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн.