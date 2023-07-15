Андрей Лунёв отказался рассматривать вариант с переходом в «Балтику»
Поделиться
Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв отказался переходить в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, калининградцы были заинтересованы в приглашении вратаря, однако тот не стал рассматривать такой вариант, даже не начав переговоры с «Балтикой».
Напомним, Лунёв находится в статусе свободного агента после завершения двухлетнего контракта с леверкузенским «Байером». Российский вратарь за два года в составе немецкого клуба сыграл лишь три матча.
Ранее агент Лунёва сообщал, что приоритетным вариантом продолжения карьеры голкипера является игра за европейские клубы. 31-летний Лунёв — трёхкратный чемпион России в составе «Зенита». Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн.
Комментарии
- 15 июля 2023
-
14:34
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:15
-
13:05
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:18
-
12:15
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:34
-
11:21
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
10:26
-
10:26
Партнерский контент