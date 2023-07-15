Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв отказался рассматривать вариант с переходом в «Балтику»

Андрей Лунёв отказался рассматривать вариант с переходом в «Балтику»
Комментарии

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв отказался переходить в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, калининградцы были заинтересованы в приглашении вратаря, однако тот не стал рассматривать такой вариант, даже не начав переговоры с «Балтикой».

Напомним, Лунёв находится в статусе свободного агента после завершения двухлетнего контракта с леверкузенским «Байером». Российский вратарь за два года в составе немецкого клуба сыграл лишь три матча.

Ранее агент Лунёва сообщал, что приоритетным вариантом продолжения карьеры голкипера является игра за европейские клубы. 31-летний Лунёв — трёхкратный чемпион России в составе «Зенита». Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн.

Материалы по теме
Представитель Лунёва: на игрока выходили как минимум три российских клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023