Представитель Лунёва: на игрока выходили как минимум три российских клуба

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы 31-летнего вратаря Андрея Лунёва, ответил на вопросы о вариантах продолжения карьеры для игрока.

«Продвинулись ли переговоры с ПАОКом? Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.

Клубы из РПЛ или Первой лиги? Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.

Какие варианты приоритетнее, из Европы или России? Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы в любом случае рассматриваем все предложения. В совокупности, я надеюсь, примем правильное решение. Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего. Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».

Напомним, этим летом истёк контракт Лунёва с леверкузенским «Байером». Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны четырёх турецких клубов, а также из Саудовской Аравии.

Лунёв выступал за санкт-петербургский «Зенит» со второй части сезона-2016/2017 до лета 2021 года, когда Андрей в качестве свободного агента перешёл в «Байер».