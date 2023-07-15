«Пари НН» объявил о переходе голкипера Виталия Ботнаря

«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Виталием Ботнарем.

Фото: ФК «Пари НН»

Контракт вратаря с нижегородской командой рассчитан на три года. За новый клуб Ботнарь будет играть под 51-м номером. До перехода в «Пари НН» Ботнарь играл за московское «Торпедо».

«Пожелаем Виталию успешных выступлений за «Пари Нижний Новгород»!» — гласит официальное приветствие «Пари НН».

22-летний Ботнарь перешёл в «Пари НН» на правах свободного агента. Голкипер воспитывался в академии московского «Локомотива», а в 2020 году перешёл в «Торпедо». В прошлом сезоне Ботнарь сыграл за автозаводцев лишь четыре матча в Российской Премьер-Лиге, пропустив в них семь мячей и один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.