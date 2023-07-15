Главный тренер «Пари НН» Юран: мы ждём ещё трёх футболистов, двое из них – иностранцы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, что в летнее трансферное окно команду пополнят ещё три футболиста.

«Что касается новичков, то мы ждём ещё трёх футболистов, двое из них – иностранцы. Неплохо проявили себя в утреннем матче молодые игроки. К примеру, Шнапцев проделал большой объём на спринтах. Самое же главное, что у нас есть единый коллектив. Все прекрасно понимают, что впереди – сложный и интересный чемпионат.

Мы плодотворно поработали на сборах, провели хорошую селекционную работу. Чувствуем поддержку губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Глеб Сергеевич интересуется командой, спрашивает, как проходит предсезонка. Спасибо ему огромное за это.

Мы будем стремиться к тому, чтобы показывать атакующий футбол. Будем стараться радовать болельщиков, которых я хочу пригласить на матч с «Зенитом». Давайте заполним наш стадион! Верю в то, что мы обязательно пошумим в новом сезоне», — приводит слова Юрана официальный сайт нижегородского клуба.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» встретится с «Зенитом» 22 июля.