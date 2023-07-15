Суперкубок России: болельщики не могут попасть на «Ак Барс Арену» из-за проблем с билетами

Сегодня, 15 июля, в Казани проходит матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и ЦСКА. Ряд болельщиков не может попасть на стадион «Ак Барс Арена», потому что их билеты не считываются. Людей отправляют в кассы и просят ждать, кого-то в итоге пропускают,

«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много палёных, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сказал один из работников стадиона.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России, летом 2022 года переиграв московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, ЦСКА — как обладатель Кубка России. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.