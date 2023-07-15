Врач ЦСКА объяснил отсутствие Карраскаля, Агапова и Глебова в заявке на матч с «Зенитом»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие нескольких футболистов в заявке армейской команды на матч за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
«Сегодня в важнейшем для команды матче с санкт-петербургским «Зенитом» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Кирилл Глебов, Илья Агапов и Хорхе Карраскаль. Все трое остались в Москве, проходят курс реабилитации. Характер травм у каждого из них разный, сроки реабилитации будут различаться, но мы планируем, что Кирилл и Хорхе к следующей игре в 1-м туре чемпионата России подойдут в полном здравии. У Ильи Агапова всё будет чуть подольше, но всё идёт по плану», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.
Стартовый свисток в матче ЦСКА и «Зенита» прозвучит сегодня, 15 июля, в 17:00 мск.
- 15 июля 2023
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