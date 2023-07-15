Обольский: тусовочная жизнь Ибицы не затянет, я уже был в Сочи

Российский нападающий Николай Обольский поделился впечатлениями от подписания контракта с испанской «Ибицей».

«Ожиданий никаких, ваши ожидания — ваши проблемы, как говорится. Надо просто работать на максимуме. Почему выбрал этот клуб, а не «Депортиво»? От «Депортиво» не было такого интереса, как от «Ибицы», до конкретного предложения не дошли. По факту не хватило времени даже обсудить с ними контракт, так как принял предложение «Ибицы». Могу отметить хорошую инфраструктуру, команда ставит конкретные задачи, клуб был во мне очень заинтересован.

Переживаю ли я, что активная тусовочная жизнь Ибицы затянет? Я был уже в «Сочи», и мы вышли в Премьер-Лигу, поэтому не переживаю», — приводит слова Обольского «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 14 июля, Николай подписал контракт с «Ибицей». Соглашение заключено на один год с возможностью продления ещё на сезон.