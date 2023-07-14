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Николай Обольский подписал контракт с испанской «Ибицей»

Николай Обольский подписал контракт с испанской «Ибицей»
Николай Обольский
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Российский нападающий Николай Обольский подписал контракт с испанской «Ибицей». Соглашение заключено на один год с возможностью продления ещё на сезон.

«Добро пожаловать, Никко!» — поприветствовала игрока пресс-служба клуба.

Напомним, Николай Обольский является воспитанником московского «Динамо». Также игрок выступал за «Сочи» и «Нижний Новгород». Затем в возрасте 23 лет Обольский перешёл в испанский клуб «Баракальдо» в сезоне-2020/2021. Там он забил семь голов в 28 играх.

В следующем сезоне он подписал контракт с «Культураль Леонеса». За эту команду нападающий забил 16 голов за два года.

Николай Обольский выступал за сборную России во всех возрастных категориях, от 15 лет до 21 года, кроме основной.

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