Игрок «Факела» Якимов ответил на претензии о качестве газона на стадионе в Воронеже
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о газоне на стадионе в Воронеже и ответил на постоянные претензии со стороны гостевых команд.
«Вторая половина прошлого сезона началась в марте, когда погода в Воронеже была ещё холодной, а поле — вязким и не очень хорошего качества. Мы понимаем, что это нормальное явление для такого времени года.
Если сравнивать с другими стадионами, то на «Открытие Банк Арене» и других стадионах оно было примерно такого же качества, так что не всё так печально. Во второй половине весны всё подсохло, травка подросла. На поле есть небольшие неровности, но в целом оно нормального качества. В любом случае условия для обеих команд одинаковые», — приводит слова Якимова Metaratings.ru.
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