Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Факела» Якимов ответил на претензии о качестве газона на стадионе в Воронеже

Игрок «Факела» Якимов ответил на претензии о качестве газона на стадионе в Воронеже
Комментарии

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о газоне на стадионе в Воронеже и ответил на постоянные претензии со стороны гостевых команд.

«Вторая половина прошлого сезона началась в марте, когда погода в Воронеже была ещё холодной, а поле — вязким и не очень хорошего качества. Мы понимаем, что это нормальное явление для такого времени года.

Если сравнивать с другими стадионами, то на «Открытие Банк Арене» и других стадионах оно было примерно такого же качества, так что не всё так печально. Во второй половине весны всё подсохло, травка подросла. На поле есть небольшие неровности, но в целом оно нормального качества. В любом случае условия для обеих команд одинаковые», — приводит слова Якимова Metaratings.ru.

Материалы по теме
Якимов рассказал, как Евсеев обливал всех шампанским после победы «Факела» в стыках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023