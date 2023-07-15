Малком: не совсем доволен своей игрой с ЦСКА в матче за Суперкубок. Знаю, что могу лучше

Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал победу сине-бело-голубых во встрече с ЦСКА за Суперкубок России, а также дал оценку своей игре в матче.
«Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог бы проявить себя лучше. Во-первых, это финал, где команды бились с первых минут. Прекрасно понимали, что ЦСКА — квалифицированная команда, что они не будут давать много свободного пространства. Но самое главное, что победили и везём кубок в Санкт-Петербург», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, основное время встречи завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Это уже четвёртая подряд победа «Зенита» в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
- 15 июля 2023
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