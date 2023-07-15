«Зенит» выиграл в серии пенальти и стал победителем Суперкубка России — 2023

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. По итогам серии пенальти обладателем трофея стал «Зенит».

В серии было выполнено по шесть ударов. При счёте 4:4 шестой для красно-синих удар в серии в исполнении Никиты Ермакова (ЦСКА) отбил вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков, а Роберт Ренан свой пенальти за «Зенит» реализовал — 5:4 в пользу подопечных Сергея Семака. Отметим, что перед этим свои попытки друг за другом не реализовали Милан Гаич и Иван Сергеев.

У «Зенита» пенальти забили Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.

У ЦСКА с одиннадцатиметровой отметки мяч в сетку отправилии Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный.

Мячи после пятых ударов в серии, исполненных Миланом Гаичем (ЦСКА) и Иваном Сергеевым («Зенит»), поймали вратари Михаил Кержаков («Зенит») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Пенальти пробивались в ворота, за которыми был расположен фан-сектор ЦСКА.

В основное время матча команды голов не забили, «Зенит» ни разу не пробил в створ ворот соперника.

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.