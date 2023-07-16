Хёнесс: Кейн принял решение. Если так и останется, «Бавария» его получит

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода нападающего сборной Англии Гарри Кейна из «Тоттенхэма».
«Кейн очень ясно дал понять, что его решение принято. И если так и останется, мы его получим. Леви умён (Дэниел Леви — руководитель «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата»). Сначала мы должны заставить его назвать цену. Он играет на время и является отличным профессионалом. Я очень ценю его. Но и с другой стороны люди занимаются такими делами не со вчерашнего дня.
Кейн хотел бы играть на международном уровне. «Тоттенхэм» не примет там участия в предстоящем сезоне — в отличие от нашего клуба. Теперь у него есть еще одна возможность перейти в топ-клуб Европы.
Что нам действительно нравится в Кейне, так это то, что его советники, то есть его отец и его брат, очень приятные. До сих пор они всегда придерживались того, что обещали. И если так и останется, то всё в порядке», — приводит слова Хёнесса журналист издания Abendzeitung Макисимилиан Кох.
- 16 июля 2023
-
00:54
-
00:50
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:01
- 15 июля 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:43
-
21:43
-
21:39