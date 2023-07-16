Хёнесс: Кейн принял решение. Если так и останется, «Бавария» его получит

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода нападающего сборной Англии Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

«Кейн очень ясно дал понять, что его решение принято. И если так и останется, мы его получим. Леви умён (Дэниел Леви — руководитель «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата»). Сначала мы должны заставить его назвать цену. Он играет на время и является отличным профессионалом. Я очень ценю его. Но и с другой стороны люди занимаются такими делами не со вчерашнего дня.

Кейн хотел бы играть на международном уровне. «Тоттенхэм» не примет там участия в предстоящем сезоне — в отличие от нашего клуба. Теперь у него есть еще одна возможность перейти в топ-клуб Европы.

Что нам действительно нравится в Кейне, так это то, что его советники, то есть его отец и его брат, очень приятные. До сих пор они всегда придерживались того, что обещали. И если так и останется, то всё в порядке», — приводит слова Хёнесса журналист издания Abendzeitung Макисимилиан Кох.