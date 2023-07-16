Анчелотти отреагировал на переход Месси в «Интер Майами»

дваждГлавный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Футбол в США должен конкурировать с очень сильными видами спорта, переход Месси в «Интер Майами» может помочь им стать лучше», — приводит слова Анчелотти AS.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны. В прошлом сезоне Месси провёл за парижан 40 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 20 результативных передач.

Аргентинец может дебютировать за новый клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

ы стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны.

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