Голы Алберто и Жулиано помогли «Коринтианс» выйти в полуфинал Кубка Бразилии
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Завершился ответный четвертьфинальный матч Кубка Бразилии, в котором «Коринтианс» встречался с «Америкой Минейро». Победу в матче одержал «Коринтианс» в серии пенальти (3:2 – основное время, 3:1 в серии пенальти). Первый матч завершился победой «Америки Минейро» со счётом 1:0.
За «Коринтианс» в ответном матче отличились Ренато Аугусто, Юри Алберто и Рожер Гедес. За «Америку Минейро» забивали Мартин Бенитес и Гонсало Мастриани.
Отметим, Алберто, который известен российским болельщикам по выступлению за «Зенит», также реализовал решающий удар в серии пенальти. Добавим, за «Коринтианс» в серии пенальти забил Жулиано, который также выступал за «Зенит».
Таким образом, «Коринтианс» вышел в полуфинал Кубка Бразилии.
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