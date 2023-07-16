Голы Алберто и Жулиано помогли «Коринтианс» выйти в полуфинал Кубка Бразилии

Завершился ответный четвертьфинальный матч Кубка Бразилии, в котором «Коринтианс» встречался с «Америкой Минейро». Победу в матче одержал «Коринтианс» в серии пенальти (3:2 – основное время, 3:1 в серии пенальти). Первый матч завершился победой «Америки Минейро» со счётом 1:0.

За «Коринтианс» в ответном матче отличились Ренато Аугусто, Юри Алберто и Рожер Гедес. За «Америку Минейро» забивали Мартин Бенитес и Гонсало Мастриани.

Отметим, Алберто, который известен российским болельщикам по выступлению за «Зенит», также реализовал решающий удар в серии пенальти. Добавим, за «Коринтианс» в серии пенальти забил Жулиано, который также выступал за «Зенит».

Таким образом, «Коринтианс» вышел в полуфинал Кубка Бразилии.