Невероятно, но Акинфеев проиграл серию пенальти. ЦСКА обидно уступил Суперкубок «Зениту»

Первый трофей нового сезона взяла сильнейшая команда прошлого – чемпион России «Зенит» выиграл матч за Суперкубок у ЦСКА. Петербуржцы вышли на первое место по количеству Суперкубков в российской истории (восемь). У ЦСКА же осталось семь побед.

В заявке «Зенита» по сравнению с составом прошлого сезона не было покинувших команду Кузяева и Одоевского, загулявшего в Бразилии Вендела и травмированного Родригао. В заявке ЦСКА – ушедших Щенникова и Медины, а также залечивающих повреждения Агапова, Глебова и Карраскаля. Что касается новичков, то у «Зенита» Ду Кейрос попал в основу, а Гойло и Коваленко начали матч в запасе. В отношении ЦСКА можно было и не задаваться этим вопросом: трансферов «на выход» до сих пор нет, если не считать выкуп прав на Мойзеса.

Команды вынуждены были ждать лишние 10 минут, когда закончатся все предматчевые мероприятия. Впрочем, вряд это как-то сбило настрой футболистов. Когда Баста и Шнур нанесли символические удары по мячу, игра стартовала – на невысоких скоростях. Ураганным темп и быть не мог. Игроки пока не в оптимальном физическом состоянии. Показалось, что «Зенит» будет использовать привычную схему 4-3-3, но быстро выяснилось, что у Сергея Семака другая идея на матч Суперкубка. В атаке действовали двое – Кассьерра и Малком, Мантуан располагался правее, а Клаудиньо левее. Очевидно, тренер не хотел, чтобы колумбийский нападающий потерялся, играя один против тройки центрбеков армейцев.

Семак придумал эту связку в том числе для того, чтобы Кассьерра своими смещениями на фланг вытаскивал за собой Виллиана Рошу, а в свободную зону врывался Малком. Задумка была хорошей, реализация – так себе. «Зенит», больше владея мячом, не создавал моментов. Единственный удар в первом тайме нанёс из-за штрафной Ду Кейрос. Кстати, бразильский центрхав-новичок, помимо этого удара, мало чем запомнился на мяче. Пока Ду Кейросу, конечно, далеко до Вендела.

Защитники ЦСКА справлялись с Малкомом и Кассьеррой. Забавно, что у Роши едва не возник конфликт с соотечественником, но до такой истории, как с Соболевым, всё же не дошло. Бразилец «нажал на тормоза». По статистике, форварды «Зенита» в первом тайме выиграли лишь 1 единоборство из 16. Сами армейцы играли, как обычно, по схеме 3-4-2-1, но видеть Мухина в роли инсайда, конечно, непривычно. При обороне центрфорвард Заболотный брал на себя опорника (Барриоса), а Чалов с Мухиным могли оказывать давление на рывках на центральных защитников чемпиона. И именно Мухин имел первый в матче момент на 11-й минуте после хорошо разыгранного углового, но Барриос не дал голкиперу Кержакову даже шанса на красивый сейв – вынес из створа летевший в ворота мяч.

ЦСКА умеет прессинговать, однако на данном этапе это делать сложно. Нужно ещё добирать физику. Например, Гаич уже на исходе получаса начал потягивать время, взял паузу при ауте. Тем не менее армейцы за 45 минут создали больше. Нанесли шесть ударов (один в створ), могли забить: гол Чалова после ошибки Чистякова не состоялся из-за сейва Кержакова и перекладины, вытащил голкипер «Зенита» и опаснейший удар Зайнутдинова со штрафного.

В перерыве единственную замену сделал Владимир Федотов – Набабкин поменял Дивеева. Очевидно, это вынужденная перестановка, так как Кирилл стал разминаться ещё в начале матча, а тренер обращался к Игорю. Неприятная потеря перед стартом чемпионата. Во втором тайме ЦСКА при всего лишь 27% владения мячом нанёс первый удар в створ и потом создал первый по-настоящему голевой момент. Как же гениально отработал эпизод Зайнутдинов! Сохранил улетавший за поле мяч, обыграл Мантуана, вырезал кросс на Гаича. Но 36-летний Кержаков в этот вечер доказывал, что больше не думает о завершении карьеры.

Вообще, по игре складывалось впечатление, что у ЦСКА как у команды на сегодняшний день меньше проблем. Армейцы в целом попроще действовали в атаке, но эффективнее использовали недостатки «Зенита». Это и центр обороны – слабейшее звено чемпиона, которое пока в силу позднего выхода из отпуска труднее цементировать всегда надёжному опорнику Барриосу. И то, что фланговые игроки команды Семака не разбирались, как действовать против вингбеков ЦСКА. Вдобавок Ду Кейрос только пытается понять, где он и что ему делать, а Клаудиньо то ли полученное в матче с «Фенербахче» повреждение мешает, то ли желание уехать во «Фламенго». Бразилец обиделся на тренеров из-за замены, но он на неё наиграл.

Если кто и заслужил победу в основное время, так это ЦСКА. Кержаков шёл на звание лучшего игрока матча, а вот Акинфеев сложной работы не имел. «Зенит» так и доиграл без ударов в створ. Был эпизод с падением Мантуана в штрафной соперника, но на пенальти он объективно не тянул. Бразилец подставлялся, пытаясь обхитрить своего соотечественника Мойзеса. А в концовке Мантуан загубил лучшую контратаку чемпиона за матч (два в два) неточной передачей на Малкома. Вдобавок и травму получил – Густаво унесли на носилках. Учитывая, что 22-летний хавбек трижды рвал «кресты» за карьеру, за него было тревожно.

ЦСКА совсем недавно взял Кубок России в серии пенальти. Матч за Суперкубок тоже завершился 11-метровыми. И с каким сценарием – просто фантастика! Команды реализовали по четыре попытки, а после этого промахи пошли один за другим: Кержаков взял удар Гаича, Акинфеев – Сергеева, Кержаков – Ермакова. Если бы Акинфеев выиграл эту серию, то стал бы самым титулованным игроком в истории Суперкубков России, но сегодня был день его коллеги из «Зенита». Завершилось всё «паненкой» от Ренана.