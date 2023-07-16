«Интер Майами» Месси не может победить 11 матчей

Сегодня, 16 июля, в матче очередного тура МЛС встретились лидер Западной конференции «Сент-Луис Сити» и аутсайдер Восточной конференции «Интер Майами». Победу в матче одержала команда «Сент-Луис Сити» со счётом 3:0.

Голами в матче отметились Самюэль Адениран, Тим Паркер и Эдуард Левён, имеющий российские корни.

«Сент-Луис Сити» набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице Западной конференции первое место с 41 набранным очком. «Интер Майами» с 18-ю очками располагается в Восточной конференции на последнем месте. Отметим, что этот матч стал дебютным для аргентинского специалиста Херардо Мартино, однако он не сумел прервать серию без побед, которая сейчас насчитывает 11 матчей.

Ранее «Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.