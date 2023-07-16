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Хёнесс: у Зоммера есть пункт, по которому он может уйти. Всё зависит от нашего решения

Хёнесс: у Зоммера есть пункт, по которому он может уйти. Всё зависит от нашего решения
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возможный уход голкипера мюнхенцев Яна Зоммера этим летом. Напомним, ранее сообщалось, что миланский «Интер» активно работает над сделкой по вратарю сборной Швейцарии в последние дни.

«Это правда, у Зоммера есть пункт в контракте, по которому он может уйти, если захочет. Всё будет зависеть от того, как мы решим с ним поступить. Мы проведём переговоры с Яном и его окружением, мы уже сказали ему об этом», — приводит слова Хёнесса Sport1.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч. Ранее сообщалось, что 34-летний голкипер близок к переходу в «Интер» и проведёт переговоры с представителями «нерадзурри» в ближайшее время.

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