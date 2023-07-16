Хёнесс: у Зоммера есть пункт, по которому он может уйти. Всё зависит от нашего решения

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал возможный уход голкипера мюнхенцев Яна Зоммера этим летом. Напомним, ранее сообщалось, что миланский «Интер» активно работает над сделкой по вратарю сборной Швейцарии в последние дни.
«Это правда, у Зоммера есть пункт в контракте, по которому он может уйти, если захочет. Всё будет зависеть от того, как мы решим с ним поступить. Мы проведём переговоры с Яном и его окружением, мы уже сказали ему об этом», — приводит слова Хёнесса Sport1.
Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч. Ранее сообщалось, что 34-летний голкипер близок к переходу в «Интер» и проведёт переговоры с представителями «нерадзурри» в ближайшее время.
- 16 июля 2023
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