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Малком: «Зенит» — лучший клуб России

Малком: «Зенит» — лучший клуб России
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с московским ЦСКА. Сине-бело-голубые выиграли в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

«Ещё один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит», конечно же, лучший клуб России. Мы пережили очередной невероятный момент вместе с командой. Теперь празднуем!» — сказал Малком в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл Кубок страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей, армейцы стали вторыми (58). В Суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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