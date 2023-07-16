«Ювентус» и «Барселона» проведут новый раунд переговоров по Франку Кессье

Туринский «Ювентус» продолжает вести переговоры с «Барселоной» по переходу ивуарийского полузащитника каталонцев Франка Кессье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны проведут новый раунд переговоров по 26-летнему игроку. Кессье является приоритетной целью туринского клуба в это летнее трансферное окно, но «Ювентус» сначала хочет понять план дальнейших действий игрока, поскольку Франк хотел остаться в «Барселоне» или же попробовать себя в клубах английской Премьер-лиги.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 43 матчах прошлого сезона ивуариец забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Кессье приносит победу «Барселоне» в концовке матча с мадридским «Реалом»

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