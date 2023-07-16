«Ювентус» и «Барселона» проведут новый раунд переговоров по Франку Кессье

Туринский «Ювентус» продолжает вести переговоры с «Барселоной» по переходу ивуарийского полузащитника каталонцев Франка Кессье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны проведут новый раунд переговоров по 26-летнему игроку. Кессье является приоритетной целью туринского клуба в это летнее трансферное окно, но «Ювентус» сначала хочет понять план дальнейших действий игрока, поскольку Франк хотел остаться в «Барселоне» или же попробовать себя в клубах английской Премьер-лиги.
Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 43 матчах прошлого сезона ивуариец забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Кессье приносит победу «Барселоне» в концовке матча с мадридским «Реалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 16 июля 2023
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:02
-
07:55
-
07:35
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:05
-
05:58
-
05:36