«Аль-Таавун» и «Аль-Садд» заинтересованы в игроке «Севильи» Сусо

Испанский вингер «Севильи» Сусо заинтересовал два клуба с Ближнего Востока: саудовский «Аль-Таавун» и катарский «Аль-Садд», сообщает Football Espana.

По информации источника, оба клуба проявляют большой интерес к испанскому футболисту, сыгравшему большую роль в победе «Севильи» в Лиге Европы прошедшего сезона. Хотя андалусийцы не хотят отпускать Сусо, им, скорее всего, придётся это сделать, чтобы улучшить финансовую ситуацию в клубе. «Севилье» нужно начать продавать футболистов в ближайшие недели. Испанский клуб готов отпустить Сусо при условии, что за игрока выплатят существенную сумму.

В сезоне-2022/2023 Сусо сыграл за «Севилью» 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с андалусийцами действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.