«ПСЖ» хочет подписать вратаря «Севильи» Боно

Французский «ПСЖ» проявляет сильный интерес к марокканскому голкиперу «Севильи» Яссину Боно, сообщает RMC Sport.

По информации источника, новый главный тренер парижан Луис Энрике видит в 32-летнем вратаре более опытного конкурента Джанлуиджи Доннарумме. Испанский специалист всегда хочет видеть в своей команде голкиперов, хорошо играющих ногами, где Яссин отлично себя проявляет. В руководстве как «ПСЖ», так и «Севильи» открыты к данному переходу. Сам Боно готов совершить карьерный скачок и перейти в большой клуб. Он рассматривает переход в «ПСЖ» либо в «Тоттенхэм», так как те первые проявили интерес. В парижском клубе Яссин готов быть игроком замены. «ПСЖ» уже предложил € 15 млн, «Севилья» хочет не менее € 20 млн.

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.