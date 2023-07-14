«ПСЖ» хочет подписать вратаря «Севильи» Боно

Французский «ПСЖ» проявляет сильный интерес к марокканскому голкиперу «Севильи» Яссину Боно, сообщает RMC Sport.
По информации источника, новый главный тренер парижан Луис Энрике видит в 32-летнем вратаре более опытного конкурента Джанлуиджи Доннарумме. Испанский специалист всегда хочет видеть в своей команде голкиперов, хорошо играющих ногами, где Яссин отлично себя проявляет. В руководстве как «ПСЖ», так и «Севильи» открыты к данному переходу. Сам Боно готов совершить карьерный скачок и перейти в большой клуб. Он рассматривает переход в «ПСЖ» либо в «Тоттенхэм», так как те первые проявили интерес. В парижском клубе Яссин готов быть игроком замены. «ПСЖ» уже предложил € 15 млн, «Севилья» хочет не менее € 20 млн.
В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 14 июля 2023
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:31
-
22:10
-
22:04
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
21:04
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
19:50
-
19:47
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:10
-
18:52
-
18:42