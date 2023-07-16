Жоаозиньо допустил, что может вернуться в Россию

Нападающий Жоаозиньо высказался о возможном возвращении в Россию в будущем. Футболист покинул «Сочи» после завершения сезона‑2022/2023 в связи с окончанием срока контракта.

«Сейчас приехал домой в Бразилию. Пока никаких предложений от местных клубов не получал, просто приехал домой. Если тут предложат куда‑то перейти, то поиграю. Завершение карьеры не рассматриваю (смеётся). Это крайний случай.

Допускаю ли, что вернусь в Россию? Всё возможно. Почему нет? Просто пока попрощался, так как уехал. Но если завтра поступит предложение, могу вернуться», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл в России за «Краснодар» и московское «Динамо».