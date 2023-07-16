Нападающий Жоаозиньо попрощался с Россией после ухода из «Сочи».

«Россия — прекрасная страна. Спасибо за эти 12 лет, которые я провёл в этой стране! Ты подарила мне мою замечательную семью, друзей, которые всегда будут в моей жизни и в моём сердце.

Спасибо каждому болельщику, которые переживали за меня и поддерживали. ФК «Краснодар», ты всегда в моём сердце. Я рад, что я был игроком в этой команде, я люблю этот клуб мы не прощаемся, я ещё долго буду надевать футболки клуба и вспоминать это прекрасное время. Спасибо ФК «Сочи» и ФК «Динамо», что дали возможность стать частью вашей истории! Всем спасибо», — написал Жоаозиньо в социальной сети.

34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл за «Краснодар» и «Динамо».