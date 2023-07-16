Клаудиньо: не знаю, когда Вендел вернётся обратно в «Зенит». Не поддерживаю с ним связь

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что не знает, когда бразильский хавбек Вендел вернётся в расположение сине-бело-голубых. Напомним, игрок всё ещё находится в Бразилии, и пока что не сообщается, когда он присоединится к «Зениту».
«Не знаю, когда Вендел вернётся обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее появилась информация, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, всё ещё не присоединившийся к команде, хочет покинуть петербургский клуб. Футболист называл атмосферу в команде «ужасающей». Также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников. Вендел также не попал в заявку «Зенита» для участия в РПЛ сезона-2023/2024.
- 16 июля 2023
-
16:22
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:28
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30