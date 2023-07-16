Клаудиньо: не знаю, когда Вендел вернётся обратно в «Зенит». Не поддерживаю с ним связь

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что не знает, когда бразильский хавбек Вендел вернётся в расположение сине-бело-голубых. Напомним, игрок всё ещё находится в Бразилии, и пока что не сообщается, когда он присоединится к «Зениту».

«Не знаю, когда Вендел вернётся обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее появилась информация, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, всё ещё не присоединившийся к команде, хочет покинуть петербургский клуб. Футболист называл атмосферу в команде «ужасающей». Также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников. Вендел также не попал в заявку «Зенита» для участия в РПЛ сезона-2023/2024.