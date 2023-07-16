«Рубин» объявил о подписании контракта с Иву Угочукву

Казанский «Рубин» подписал контракт с полузащитником сборной Армении Иву Угочукву.

«Футболист сборной Армении подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под номером 6. Ранее Угочукву выступал за армянские «Лори», «Пюник» и «Урарту». Добро пожаловать, Иву!» – сообщила пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

23-летний Иву — уроженец Нигерии, который в 18-летнем возрасте переехал в Армению, подписав контракт с местным «Лори». Позднее полузащитник играл за «Пюник». В «Урарту» Иву перешёл в августе 2020 года за € 60 тыс. Футболист получил гражданство Армении и уже успел провести четыре матча за армянскую национальную команду. Transfermarkt оценивает его в € 450 тыс.

В прошлом сезоне Иву принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.