«Рубин» объявил о подписании контракта с Иву Угочукву

Казанский «Рубин» подписал контракт с полузащитником сборной Армении Иву Угочукву.
«Футболист сборной Армении подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под номером 6. Ранее Угочукву выступал за армянские «Лори», «Пюник» и «Урарту». Добро пожаловать, Иву!» – сообщила пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.
23-летний Иву — уроженец Нигерии, который в 18-летнем возрасте переехал в Армению, подписав контракт с местным «Лори». Позднее полузащитник играл за «Пюник». В «Урарту» Иву перешёл в августе 2020 года за € 60 тыс. Футболист получил гражданство Армении и уже успел провести четыре матча за армянскую национальную команду. Transfermarkt оценивает его в € 450 тыс.
В прошлом сезоне Иву принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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