Евгений Алдонин объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Зенитом» в Суперкубке

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги Суперкубка России, в котором армейцы противостояли «Зениту».
«По одному матчу сложно делать выводы. Получилась неплохая игра со стороны ЦСКА. Мне кажется, что именно команда Федотова была убедительнее — да и моментов создали больше. ЦСКА неплохо готов к старту нового сезона.
ЦСКА не хватило ротации в атаке — по большому счёту вариантов её разнообразить не было. Хочется, чтобы Карраскаль набрал форму, как и [чтобы] Ваня Обляков был в порядке. Как раз этих ребят и не хватило», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.
- 16 июля 2023
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