Первая лига: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица
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Завершились матчи первого тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, запланированные на 16 июля.
«СКА-Хабаровск» – «Шинник» (Ярославль) – 2:0
«Акрон» (Тольятти) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0
«Кубань» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск) – 1:2
«Арсенал» (Тула) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 0:0
«Родина» (Москва) – «Сокол» (Саратов) – 4:0
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Волгарь» (Астрахань) – 2:1
В субботу, 15 июля, состоялся матч «Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Махачкала), который завершился победой автозаводцев со счётом 2:0. В понедельник, 17 июля, программу первого тура закроют две встречи: «Тюмень» примет «Химки», а «Черноморец» (Новороссийск) на своём поле померяется силами с «Аланией» (Владикавказ).
Турнирную таблицу возглавила «Родина».
Комментарии
- 16 июля 2023
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