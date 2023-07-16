ПСВ может усилиться форвардом «Милана» Де Кетеларе

ПСВ намерен в ближайшее время заполучить форварда «Милана» Шарля Де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

По информации источника, нидерландцы видят в лице бельгийского футболиста замену полузащитнику Ксави Симонсу, который скоро перейдёт в «ПСЖ». «Милан» будет готов расстаться с 22-летним игроком не менее чем за € 30 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Де Кетеларе 40 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» решил воспользоваться опцией выкупа у ПСВ полузащитника сборной Нидерландов Ксави Симонса.