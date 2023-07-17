«Манчестер Юнайтед» согласовал с Онана пятилетний контракт

Голкипер «Интера» Андре Онана со дня на день подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Трансферная сага подходит к концу, и, по информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Онана подпишет пятилетний контракт с манкунианцами до июня 2028 года.

Ссылаясь на свои источники, журналист сообщает, что у «Интера» не было возможности отказать «Манчестер Юнайтед», поскольку Онана решительно выразил готовность подписать контракт с британским клубом.

Соглашение между двумя клубами выполнено на 99,9%. Осталось только дождаться подтверждения условий оплаты, после чего футболист отправится в Манчестер для прохождения медосмотра.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лично звонил Онана в последние двое суток, чтобы подтвердить, что проблем нет, и официальное подтверждение сделки – вопрос времени.