Наумов о Суперкубке России: у бразильцев «Зенита» не было вдохновения, играли без азарта

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0 – основное время, 5:4 в серии пенальти).

«Матч за Суперкубок был очень скучный и неинтересный. Минимум моментов, голов нет, ударов нет. Я сидел скучал. Если бы не пенальти, вообще нечего было бы смотреть. Может быть и нагрузки сказываются, пока не готовы к сезону. Не знаю. Но «Зенит» выглядел вообще очень слабо. Команда же полностью зависит от этих бразильцев, а у них видно, что нет вдохновения, играли явно без особого азарта. Поэтому так плохо получилось. Если так будет в сезоне, то «Зениту» будет тяжело», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.