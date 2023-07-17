Анхель Ди Мария забил в дебютном матче после возвращения в «Бенфику»

«Бенфика» в товарищеском матче обыграла «Базель» со счётом 3:1.
В составе португальцев отличились Гонсалу Рамуш, Давид Юрасек и Анхель Ди Мария, который забил первый гол после возвращения в клуб. У швейцарцев единственный мяч на счету Адриано Оньегбуле.
Последним клубом в карьере Ди Марии был туринский «Ювентус», который он покинул этим летом. Ранее аргентинец выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Росарио Сентраль».
В составе «Бенфики» он становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.
В 2022 году Ди Мария помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира. В минувшем сезоне 35-летний полузащитник провёл 26 матчей в Серии А, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ:
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