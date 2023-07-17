Сын Лионеля Месси пробросил мяч между ног отцу

Аргентинский нападающий Лионель Месси вчера, 16 июля, был презентован в качестве нового футболиста «Интер Майами». Во время торжественной церемонии на поле находилась семья аргентинца, в том числе трое его сыновей, которые сыграли в мяч. Также один из них, вероятно, старший Тьяго, пробросил мяч между ног отцу.

Сын Месси пробросил мяч между ног отцу. Видеоролик:

Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами» на два года. В один день с ним в качестве игрока клуба был презентован Серхио Бускетс, с которым аргентинец долгое время выступал за «Барселону». Сообщается, что ещё одним новичком «Интера» должен стать испанец Жорди Альба.

Месси подписал контракт с американским клубом на правах свободного агента, так как его двухлетний контракт с «ПСЖ» истёк 30 июня.