Лионель Месси обратился к болельщикам на презентации в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам на презентации.

«Спасибо всем жителям Майами за этот приём и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что всё упростили. Я пришёл с желанием всегда соревноваться и побеждать, чтобы этот клуб продолжал расти. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам, и я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые здесь. Я счастлив, что выбрал этот город и этот проект. Я не сомневаюсь, что он нам понравится», — приводит слова Месси Sport.es.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ожидается, что аргентинец может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

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